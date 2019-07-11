«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками

Роскачество ответило сети ресторанов «Макдоналдс» на обвинения в нарушениях, допущенных при исследовании бургеров, в которых нашли невысокое содержание антибиотиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Все лабораторные испытания проводились в строгом соответствии стандартам, подчеркнул помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. В этом ведомстве проводились испытания продукта.

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В частности, претензии «Макдоналдс» касались порядка отбора проб для исследования. Однако в Роскачестве заявили, что этот аргумент сети быстрого питания нельзя учитывать в отношении конкретного исследования, поскольку даже если бы он действительно был нарушен, непонятно, как это могло бы привести к попаданию в отобранные образцы антибиотиков.

При этом в Роскачестве отметили, что используемое для бургеров сырье является безопасным, поскольку содержание антибиотиков в нем следовое и не превышает установленных законом норм.

10 июля «Макдоналдс» заявил, что при хранении и проведении исследований были допущены нарушения, которые могли привести к получению неверных результатов. Это говорит о «низком качестве» исследования, отметили в сети ресторанов.

Роскачество 9 июля обнародовало исследование бургеров, в рамках которого в «бигмаках» из «Макдоналдс» нашли антибиотики. Однако в организации заверили, что концентрация препаратов крайне низкая. Также в Роскачестве изучили долю котлет в бургерах и установили, что в «бигмаке» она самая маленькая среди исследуемых бургеров — всего 31,6 процента.

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