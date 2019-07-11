Сыгравшая фанатку жвачек в «Вилли Вонке и шоколадной фабрике» актриса умерла

Американская актриса Денис Никерсон, сыгравшая маленькую любительницу жвачек Виолетту Бьюргард в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», скончалась. Об этом сообщает BBC News в четверг, 11 июля.

Отмечается, что перед смертью Никерсон боролась с пневмонией. Ее семья собирала деньги на лечение актрисы в интернете. Незадолго до кончины ей стали давать морфин, чтобы «облегчить страдания». Артистке было 62 года.

Никерсон родилась в Нью-Йорке в 1957 году. Она дебютировала как актриса в сериале «Флиппер». На роль в экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» ее взяли в возрасте 13 лет. Вышедший в 1971 году фильм получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую музыку. После этой роли Никерсон снялась в комедии «Улыбка» Майкла Ритчи, лентах «Ребенок из стекла» и «От нуля до шестидесяти».

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