Зеленский воспротивился федерализации Украины

Украина выступает против федерализации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

В ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду Зеленский заявил, что Украина и Молдавия желают, чтобы «на их территориях не было российских войск». «Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации», — подчеркнул он.

Как отмечает «Интерфакс», против федеративного устройства Украины выступал бывший президент страны Петр Порошенко. Поддерживал федерализацию лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В частности, он предлагал предоставить Донбассу автономию в составе Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин использует освобождение пленных украинских моряков для укрепления своей переговорной позиции и снятия санкций. В частности, он посчтал, что таким образом российский лидер хочет «способствовать расколу и федерализации на Украине».

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