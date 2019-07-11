Смолов объяснил отказ от Англии

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов объяснил, почему отказался от перехода в английский клуб «Вест Хэм». Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

В начале 2018 года Смолов, тогда выступавший за «Краснодар», был близок к переезду в Лондон. По его словам, клубы сумели договориться, однако он сам решил не переходить в «Вест Хэм». «У меня была травма. В Англии уже шел сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдет много времени», — объяснил Смолов.

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Теперь же, говорит форвард, он спокойнее относится к перспективе переезда в Европу. Игрок подчеркнул, что доволен условиями, которые есть в «Локомотиве», однако в случае выгодного для клуба предложения будет «серьезно думать».

О переговорах между «Краснодаром» и «Вест Хэмом» стало известно в январе 2018-го. Российский клуб настаивал на продаже игрока не менее чем за 12 миллионов фунтов стерлингов (13,6 миллиона евро). Сам Смолов был заинтересован в переезде в Лондон, однако в итоге от этой идеи отказался. Зимой прошлого года на него также претендовали петербургский «Зенит», «Боруссия» из Дортмунда и испанская «Севилья».

Смолов ушел из «Краснодара» летом 2018-го, перейдя в «Локомотив». В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России.

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