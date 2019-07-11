Смолов высказался о любителях выпить

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов высказался об отношении к алкоголю. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист рассказал, что отказался от спиртных напитков в прошлом сезоне, однако во время отпуска мог выпить. Смолов назвал употребление алкоголя личным выбором каждого. «Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает», — заявил он.

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Смолов ушел из «Краснодара» летом 2018-го, перейдя в «Локомотив». В составе московского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок России.

4 июля главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о полезном для здоровья алкоголе. Тренер заявил, что никогда не купит алкоголь за 500 рублей. «Нужно пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки», — сказал он.

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