Россия показала барокамеру для спасения подводников

На проходящем 10-14 июля в Санкт-Петербурге девятом Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) представлена изготовленная по заказу Военно-морского флота (ВМФ) России барокамера для спасения подводников. Соответствующие кадры показала «Звезда».

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«Водолазная барокамера, обычно они небольших размеров, диаметром 1000-1600 миллиметров. Но наша компания по заказу ВМФ выполняет опытно-конструкторскую работу, результатом которой должен быть опытный образец, назначение которого — обеспечить декомпрессию спасенных подводников с помощью глубоководного аппарата», — сказал акванавт Анатолий Храмов.

По словам специалиста, разрабатываемая барокамера диаметром 2200 миллиметров будет способна вмещать около 10 человек.

В июле сообщалось, что Норвежская разведывательная служба (НРС) 12 августа 2000 года сразу узнала об инциденте с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) К-141 «Курск» проекта 949А «Антей».

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