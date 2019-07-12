Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости

Российский певец Олег Газманов рассказал в интервью Анастасии Ивлеевой, что страдал от алкогольной зависимости. Запись беседы опубликована на YouTube-канале блогерши.

Он вспомнил, как в юности по вечерам подрабатывал в ресторане: «Там довольно противно было, курили, знаешь, ресторанище такой. Не как сейчас ресторан, а кабак был. Тем более портовый город Калининград. У нас был очень пьющий руководитель, и мы потихонечку пили. А я там солист, за вечер 30-40 песен споешь — ну тяжело просто. И так коньячку, коньячку, и вроде легче», — поделился артист.

По его словам, в состоянии алкогольного опьянения ему становилось веселее, однако он сумел преодолеть эту зависимость. Газманов признался, что это было очень сложно, так как заведение постоянно посещали большие компании, которые уговаривали певца выпить с ними за компанию. Артист придумывал различные отговорки, в том числе утверждал, что принимает антибиотики.

Газманов отметил, что с ростом его популярности он сумел входить в состояние драйва без алкоголя. «На самом деле это тренируется. Ставишь себе фильтр, что по-другому нельзя», — сказал он.

В июне певец Шура также дал интервью Анастасии Ивлеевой, в котором рассказал, что в 90-е годы все люди «пожирали наркоту». Он заявил, что похоронил многих друзей, страдавших от алкогольной и наркотической зависимости.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!