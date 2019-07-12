Выпавший из машины замгенпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновской уходит в отставку. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, замгенпрокурора подал заявление об отставке в четверг. О причинах пока не сообщается.

В марте Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины. Сообщалось, что инцидент произошел после расширенной коллегии Генпрокуратуры, Малиновский поехал на встречу и при выходе из автомобиля поскользнулся и упал. Он получил травмы, был экстренно госпитализирован и несколько дней провел без сознания, затем находился на больничном под наблюдением врачей.

66-летний Владимир Малиновский занимает пост заместителя генерального прокурора с 2006 года, он курирует Центральный федеральный округ.

В мае Совет Федерации по представлению президента освободил от должности другого заместителя генпрокурора России — Ивана Сыдорука. Сообщалось, что тот подал заявление об уходе на пенсию по выслуге лет.

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