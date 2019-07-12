Молдавия захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ

Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет привлечь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу Сotidianul.

По словам политика, уже ведутся переговоры с советниками Саакашвили. Она считает, что его команда даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

Грузинский политик может прибыть в Молдавию после окончания выборов в Верховную Раду Украины, в которых участвует его партия «Рух новых сил».

Однако Санду подчеркнула, что в настоящий момент в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финпомощи из-за рубежа.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В мае 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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