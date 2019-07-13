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Участники драки избили российского полицейского и забрали табельное оружие

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Группа неизвестных, участвовавшая в драке возле ночного клуба в Уфе, избила полицейского, прибывшего на место конфликта, и забрала у него табельное оружие. Об этом сообщает МВД по Башкирии на своем сайте.

По данным ведомства, инцидент произошел на ночь на субботу, 13 июля, в Советском районе города. После того как молодые люди избили сотрудника правоохранительных органов, они скрылись с места на автомобиле. Полицейского госпитализировали с травмами.

В настоящее время преступников разыскивают. Возбуждено дело по статье 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Накануне, 12 июля, сообщалось о нападении на полицейских в якутском Среднеколымске. Местный житель расстрелял двух сотрудников из огнестрельного оружия, в результате чего один из них скончался, другой был ранен. Стрелявший впоследствии покончил с собой.

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