Отдыхающих обстреляли на российском пляже

Мужчина открыл стрельбу по семье, которая отдыхала у озера Круглое в Ленинградской области. В результате происшествия ранение получил один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по региону.

Инцидент произошел в субботу, 13 июля. Злоумышленник, находясь в лесу, начал стрелять по отдыхающим на пляже. Прибывшие на место случившегося полицейские установили личность нападавшего и задержали его.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Ранее, 6 июля, сообщалось о стрельбе на Минской улице в Москве. Неизвестный выстрелил из травматического пистолета в двух девушек за отказ познакомиться. Пострадавшие отказались от госпитализации.

3 июля неизвестные открыли огонь в торговом центре «Кристалл» в Тюмени. Преступников было четверо, они попали в объектив камеры видеонаблюдения.

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