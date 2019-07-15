Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко

Видео: Телеканал Беларусь 1

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске восхитился президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав его «бацькой». Видеозапись выступления опубликована на YouTube.

«Папа, отец, батька! Бацька! Боже мой, как это прекрасно! И я хочу сказать. Вы все правильно поняли, друзья!» — сказал Губерниев под овации трибун. В этот момент Лукашенко, улыбаясь, поднял большой палец вверх.

Пользователи YouTube отрицательно отнеслись к высказыванию Губерниева, назвав его попыткой добиться расположения белорусского президента. Telegram-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что после подобных комплиментов российский комментатор претендует на получение белорусских государственных наград. «Ого, как Губерниев подмазался к Лукашенко. Ну точно скоро орден Франциска Скорины получит», — отметил канал.

Международный музыкальный фестиваль «Славянский базар» проводится в Витебске каждое лето, начиная с 1992 года. Основная часть выступлений проходит в Концертном зале города и в Летнем амфитеатре. В этом году конкурс прошел с 13 по 15 июля, в нем приняли участие певцы из 21 страны.

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