Останки звезды «Сайнфелда» обнаружили у заброшенной дороги в Орегоне

В Орегоне обнаружили останки американского актера Чарльза Левина. Об этом сообщает CNN в понедельник, 15 июля.

На прошлой неделе сын артиста обратился в полицию и заявил, что его отец исчез. После этого звезду объявили в розыск. Позднее автомобиль Левина был обнаружен около заброшенной дороги в районе, расположенном вблизи города Сейлем. В машине нашли мопса актера по кличке Мишка Бу. Неподалеку находилось тело самого хозяина.

В полиции отметили, что останки с большой долей вероятности принадлежат 70-летнему Левину. Там добавили, что ожидают окончательной оценки от судмедэксперта.

Чарльз Левин начал свою актерскую карьеру в 70-е годы. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Энни Холл», «Гражданский иск», «Манхэттен», «Без правил», «Проказник из психушки» и «Человек в красном ботинке». Кроме того, он появлялся в сериалах «Сайнфелд», «Закон и порядок», «Сказки темной стороны» и «Сумеречная зона».

7 июля стало известно, что американский актер Камерон Бойс скончался во сне. Ему было 20 лет.