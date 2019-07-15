Российские дети устроили купания в грязной канаве

В городе Свободный Амурской области компания детей придумала купаться во рве с грязной водой рядом с жилым домом. Сделанная очевидцем видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте «Непростой Свободный».

«Неделю назад выкопали ров за домом, для отвода воды от подвала... Дети теперь его используют по назначению. А как вы развлекаетесь летом?» — написал автор публикации.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни пережевали о здоровье и безопасности мальчиков, другие отнеслись к увиденному с юмором. «Счастливое детство без телефонов», — отметила одна из подписчиц. Другая добавила, что местным жителям больше негде купаться, ближайший водоем находится в 30 километрах.

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