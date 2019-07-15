В России станет проще получить наркотические обезболивающие

Правила назначения наркотических и психотропных обезболивающих на дому упростят в соответствии с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно тексту документа, до 19 августа этого года Минздрав должен внести изменения в ведомственный приказ «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления».

Министерству также поручено направить в субъекты России разъяснения по перевозкам наркотических обезболивающих в больницы и аптеки.

Кроме того, Минздрав совместно с Росгвардией и МВД России должны будут представить предложения о том, как можно оптимизировать правила хранения сильнодействующих обезболивающих. Ведомствам нужно предложить разные требования к хранению таких препаратов в зависимости от массы чистого вещества, а не «от сроков расходования запасов указанных лекарственных препаратов в конкретном месте хранения».

Ранее Минздрав и Минтруд разработали положение, регламентирующее порядок оказания паллиативной медицинской помощи в России. Отмечается, что с помощью документа хотят отрегулировать взаимодействие между медучреждениями, организациями социальной защиты и общественниками — появится единая методологическая основа.

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