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Александр Петров заявил о надежде на «Оскар»

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Российский актер Александр Петров высказался по поводу новой кинокартины режиссера Клима Шипенко «Текст», снятой по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Слова артиста передает ТАСС.

«Фильм "Текст" выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на "Оскаре", мне так кажется. Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нем участие», — заявил Петров, сыгравший в ленте главную роль.

Также актер поделился воспоминаниями о том, как познакомился с произведением «Текст». «Когда я только прочитал эту книгу, я понял, что рано или поздно будет фильм, а я там приму участие, и так и получилось», — сказал он.

Главный герой «Текста» — студент первого курса филологического факультета МГУ. Молодой человек по имени Илья попадает в тюрьму из-за того, что ему подкидывают наркотики. Спустя семь лет он выходит на свободу, возвращается в родной город, но к тому времени умирает его мать, лучший друг юности занят своей жизнью, девушка, с которой Илья встречался до ареста, уходит к другому.

Ранее в июле стало известно о том, что три российских режиссера стали членами Американской киноакадемии, которая выбирает номинантов и победителей церемонии «Оскар». В состав жюри вошли Игорь Ковалев, Михаил Алдашин и Сергей Дворцевой.

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