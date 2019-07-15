Александр Петров заявил о надежде на «Оскар»

Российский актер Александр Петров высказался по поводу новой кинокартины режиссера Клима Шипенко «Текст», снятой по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Слова артиста передает ТАСС.

«Фильм "Текст" выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на "Оскаре", мне так кажется. Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нем участие», — заявил Петров, сыгравший в ленте главную роль.

Также актер поделился воспоминаниями о том, как познакомился с произведением «Текст». «Когда я только прочитал эту книгу, я понял, что рано или поздно будет фильм, а я там приму участие, и так и получилось», — сказал он.

Главный герой «Текста» — студент первого курса филологического факультета МГУ. Молодой человек по имени Илья попадает в тюрьму из-за того, что ему подкидывают наркотики. Спустя семь лет он выходит на свободу, возвращается в родной город, но к тому времени умирает его мать, лучший друг юности занят своей жизнью, девушка, с которой Илья встречался до ареста, уходит к другому.

Ранее в июле стало известно о том, что три российских режиссера стали членами Американской киноакадемии, которая выбирает номинантов и победителей церемонии «Оскар». В состав жюри вошли Игорь Ковалев, Михаил Алдашин и Сергей Дворцевой.

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