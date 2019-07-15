Готовившие теракты и атаки на полицию террористы попались ФСБ под Ростовом

Деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) пресечена в Ростовской области. В ячейку входили трое россиян, готовивших теракты и нападения на полицейских. Об этом в понедельник, 15 июля, в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики вышли на след подозреваемых в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль главаря группы у хутора Глинки, однако тот открыл огонь из автомата.

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Силовики открыли по машине террориста ответный огонь, в результате чего в машине взорвалось неустановленное взрывное устройство, а подозреваемый погиб на месте. Позже в Ростове-на-Дону задержали еще двоих членов ячейки ИГ, у которых при себе оказались взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Следствием возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

26 июня сообщалось, что ФСБ России предотвратила теракт в Саратове, уничтожив террориста, присягнувшего ИГ.

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