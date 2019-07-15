Красноярские дорожники сделали самодельный пылесос для уборки улиц

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В Красноярске сотрудники дорожного предприятия сконструировали большой пылесос и используют его для уборки улиц, сообщает «7 канал Красноярск».

Прибор сделан из мусорных баков, компрессора, гибкой трубы и достаточно мощного двигателя. Передвигается он на шасси с тремя колесами. К нему прикреплена тележка, в которую убирается инвентарь. Использовать пылесос планируется в основном на остановках в дополнение к другой уборочной технике.

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