Выросло число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика

В Якутии число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика на трассе «Вилюй» увеличилось до девяти человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Их доставили в центральную районную больницу Горного района. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших.

Авария произошла около 11 часов утра по местному времени (5 утра мск), столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовой автомобиль Mitsubishi Canter. По неофициальным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

14 июля произошла авария с автобусом в Башкирии. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В нем находились 39 пассажиров и водитель. Шесть человек погибли, 15 пострадали, их госпитализировали.

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