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Российская «Пиранья» с ВНЭУ выдержит 12 суток под водой

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Проектируемая российская малая неатомная подводная лодка семейства «Пиранья» проекта П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) способна находиться под водой до 12 суток, рассказал РИА Новости ведущий конструктор «Малахита» Игорь Караваев.

«На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ — до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода. Теоретически все это время она может находиться под водой, но подводной лодке нужно периодически всплывать для определения местоположения, приема сеанса радиосвязи», — сказал специалист.

По его словам, разработанная «Малахитом» ВНЭУ отличается от существующих зарубежных анаэробных установок, основанных на топливных элементах или двигателях Стирлинга. «Здесь же газовая турбина, работающая по замкнутому циклу, то есть на борту хранится запас жидкого кислорода в криогенных емкостях. Кислород поступает на турбину в качестве окислителя, а в качестве топлива используется дизельное. Вырабатываемый турбогенератором электрический ток затем расходуется как на общекорабельные системы, так и на движение. Ток поступает на главный электродвигатель и обеспечивает движение подводной лодки», — сказал конструктор.

Караваев отметил высокую автоматизированность и малошумность проектируемой субмарины, экипаж которой оценивается в 15-20 человек, а водоизмещение — 1400 тонн. Концептуальный проект подлодки предполагает наличие шлюзовой камеры, способной за один раз скрытно принимать и выпускать шесть подводников.

Подводная лодка семейства «Пиранья» проекта П-750Б может строиться, согласно конструктору, в нескольких вариантах, например, ударном с ракетами «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой, специального назначения (с подводным спецназом на борту) и в качестве минного заградителя.

«В настоящее время мы ожидаем поступления технического задания от Минобороны для разработки технического проекта. Проблема заключается в том, что в лодке очень много новшеств, что пока настораживает заказчика, в частности, наличие жидкого кислорода на борту», — сказал Караваев.

В июле глава Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами ВНЭУ сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

В апреле 2018 года сообщалось, что конструкторское бюро «Малахит» испытало образец ВНЭУ для малых неатомных подводных лодок.

В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро «Рубин».

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.

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