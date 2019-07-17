Бывший участник «Дома-2» потерял работу на Первом канале из-за пьянства

Бывший участник проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов раскрыл причины своего увольнения с должности старшего редактора программы «На самом деле» на Первом канале. Об этом пишет «Стархит».

По словам Жемчугова, он «уходил в загулы» и регулярно пропускал работу. Кроме того, мужчина разочаровался в самом шоу, так как осознал, что оно неискреннее и преследует единственную цель — получение высоких рейтингов.

Жемчугов рассказал, что после его увольнения сотрудники Первого канала позвонили его маме и сообщили, что он «в диком загуле». Узнав об этом, родители перестали общаться сыном, объяснив это тем, что он «упустил идеальную работу». «Так получилось, что те, кто был ближе всех, отдалились и оставили меня», — заключил Жемчугов.

Бывший участник «Дома-2» подтвердил, что у него была апатия и депрессия, но сказал, что сумел побороть их. Теперь он намерен помогать нуждающимся в этом людям и создать социальный проект. «Я не хочу, чтобы меня воспринимали как Глеба Клубничку и бывшего наркомана. Хочу заниматься серьезными и важными делами», — отметил он.

В настоящий момент Жемчугов, по его словам, уделяет большое внимание творчеству: он записывает песни и собирается снова работать ведущим мероприятий. Жемчугов впервые появился в «Доме-2» в 2009 году. Он признался, что друзья дали ему прозвище «клубничка». Мужчина был известен тем, что часто устраивал на проекте пьяные дебоши.

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