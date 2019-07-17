Российский интернет назвали неотъемлемой частью глобальной сети

Российский интернет является неотъемлемой частью глобальной сети. Об этом заявил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев на открытии Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом APrIGF 2019. Его слова приводит сайт Координационного центра.

«Россия открыта для взаимодействия по любым вопросам со всеми странами мира, и мы нацелены на совместную работу в области разработки политик, построения бизнеса, создания технических стандартов», — сказал Воробьев.

Он отметил, что появление IDN-домена .РФ было встречено со скептицизмом — многие не верили в его востребованность, а некоторые вообще опасались, что появление IDN-доменов разрушит интернет. Однако, по словам Воробьева, все опасения оказались напрасными: IDN-домены активно развиваются, их немало в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Именно с их помощью в интернете сохраняется культурный код разных стран и народов», — добавил директор Координационного центра.

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов привел в пример развитие интернета в своей республике. По его словам, доступ к сети имеют 512 населенных пунктов Якутии, в которых проживают 99,3 процента населения. Причем 87 процентов жителей выходят в интернет ежедневно. «Интернет дает каждому равное качество государственных услуг. С помощью интернета мы можем улучшать условия жизни, развивать общественные институты и строить наше будущее», — подчеркнул Солодов.

Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019 проходит на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем участвуют 300 представителей 50 стран мира. В течение трех дней на заседаниях, секциях и круглых столах выступят более 100 докладчиков. Координационный центр доменов .RU/.РФ является принимающей стороной этого международного форума.

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