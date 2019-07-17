Юный хоккеист перешел «на другой уровень» и открутил крышку без касания

Юный хоккеист из США открыл бутылку в рамках Bottle Cap Challenge, выбив из-под нее шайбу. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен поставил бутылку на две шайбы. Он совершил бросок, в результате чего одна шайба вылетела из-под емкости. В итоге бутылка не упала, но крышка с нее слетела на пол. «Перевел Bottle Cap Challenge на другой уровень», — написала пресс-служба НХЛ.

К флешмобу уже присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ноги.

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