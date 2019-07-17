Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власов и его защита попросили сменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Кроме того, защитник сотрудника ФСБ отметил, что Власов намерен сотрудничать со следствием.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Арестованными по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-розыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы. 33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!