Покупатели жилья за МКАД оказались приверженцами ЗОЖ

Две трети покупателей новых квартир в Московской области считают наличие в жилом комплексе возможностей для занятий спортом плюсом, способным повлиять на решение о заключении сделки. Об этом говорится в материалах застройщика «ФСК», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Аналитики компании опросили потенциальных новоселов, ориентирующихся на пригородные жилые комплексы, чтобы выявить важные для них характеристики проектов. Как показало исследование, для большинства на первом месте — хорошая транспортная доступность новостройки (этот фактор обозначили 93 процента покупателей). На втором месте — оптимальные планировки (86 процентов), на третьем — наличие в шаговой доступности школы и детского сада (этот вариант отметили 84 процента респондентов).

Материалы по теме Кто не ЗОЖ — того на нож Почему фитнес-секты издеваются над своими адептами и выманивают у них деньги

Важность наличия инфраструктуры для занятий спортом и активного отдыха отметили 74 процента опрошенных. За пять лет, как подсчитали в «ФСК», интерес к спортивным объектам со стороны потенциальных покупателей жилья в Подмосковье вырос более чем вдвое.

Если говорить о конкретных объектах, нужных новоселам, то на первом месте по уровню востребованности — зеленая зона с прогулочными и беговыми дорожками (73 процента сторонников ЗОЖ выделили этот пункт). На второй позиции — детская площадка (71 процент), на третьей — спортивная площадка (67 процентов). Велодорожкой хотели бы пользоваться 59 процентов респондентов, уличными тренажерами — 48 процентов.

Осенью 2018-го соблюдение ЗОЖ предложили сделать обязательным условием получения маткапитала, зачастую используемого именно для покупки жилья. С соответствующий инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!