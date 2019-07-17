В якутском городе построят здание для драматического театра

В городе Нюрба в Якутии началось строительство здания, которое передадут Нюрбинскому государственному передвижному драматическому театру. Об этом в среду, 17 июля, сообщается на официальном портале республики.

Как напомнил глава Якутии Айсен Николаев, с момента основания театра прошло уже 53 года, однако у него до сих пор нет своего здания. В настоящее время коллектив располагается в здании клуба Амакинской экспедиции 1966 года постройки.

Ожидается, что работы по строительству нового здания завершатся в декабре 2021 года. Там планируется организовать зрительный зал на 240 мест, а также малый и репетиционный залы.

Нюрбинский драмтеатр был основан в 1966 году выпускниками Московского высшего театрального училища имени Щепкина. На сегодняшний день там работают 43 человека, в том числе 20 артистов, выпускников якутской студии театрального училища имени Щепкина, Дальневосточного института искусств и других высших учебных заведений. В 2019 году театр закрыл 53-й сезон, поставив около 300 спектаклей.

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