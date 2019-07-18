Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки

Жителя Краснодара госпитализировали с тяжелой травмой верхней челюсти, которую он получил в результате взрыва электронной сигареты. Об этом сообщается на сайте пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь. Функции челюсти удалось сохранить, но мужчине потребуется пластическая операция, уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в России на электронные сигареты распространят почти все ограничения, которые будут приниматься в отношении обычных сигарет. Соответствующие правки Минздрав внес в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019 по 2035 год. Документ направлен на согласование в правительство. В Минздраве также выразили опасения из-за возможной эпидемии никотиновой зависимости, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.

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