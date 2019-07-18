Испанцы на вертолете бросились искать белоруса и нашли его в борделе

В Испании экстренные службы развернули спасательную операцию с привлечением авиации для поисков гражданина Белоруссии, который, как оказалось, был в борделе. Об этом пишет Cronica Global.

Инцидент произошел в Каталонии 13 июля. Мужчина с друзьями отправился на пляж, зашел в воду, и после этого его никто не видел. Вечером того же дня компания сообщила властям о пропаже человека, и на его поиски были брошены силы спасателей, пожарных и местной полиции. Также к операции подключился вертолет Гражданской гвардии.

Через несколько часов выяснилось, что мужчина находится в борделе Paradise («Рай») — крупнейшем подобном заведении в каталонском муниципалитете Ла-Жункера, которое расположено примерно в часе езды на автомобиле от пляжа. Потерянный компанией турист связался с друзьями и благополучно завершил вечер, но остается вопросом, кто возьмет на себя расходы на развернутую ради него спасательную операцию, отмечает Cronica Global.

В марте сообщалось о трех российских моряках, которые оказались на острове в Бристольском заливе. Они вечером покинули свое судно, поплыв в бар, и на обратном пути заблудились. К утру их спасли.

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