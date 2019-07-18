В США предрекли провал российской «Федерации»

«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор уверен, что в случае, если строительство корпуса перспективного летательного аппарата началось всего несколько месяцев назад, то планы по его запуску в 2022 году неосуществимы.

Материалы по теме Спускают на землю США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег

В мае источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что российские предприятия начали изготовление корпуса первого экземпляра «Федерации».

В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над «Федерацией».

Пилотируемый корабль «Федерация» создается для полетов в дальний космос, прежде всего к Луне. Первый испытательный (в беспилотном режиме) старт изделия запланирован на 2022 год с космодрома Байконур при помощи создаваемой средней ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!