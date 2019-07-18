Cирийские джихадисты ушли под землю

almasdarnews.com

Telegram-каналы, связанные с террористическими группировками в Сирии, опубликовали видео, снятое в подземном тоннеле. Такие тоннели джихадисты используют, чтобы заходить в тыл к правительственной Сирийской арабской армии (САА), передает Al-Masdar News.

Боевики из группировок «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в России) копают эти подземные ходы, чтобы устраивать засады и нападения с тыла на сирийские войска в районах Джабаль Туркмен и Джабаль аль-Акрад сирийской провинции Латакия.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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