Стало известно о контингенте заключенных в колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал о тех, кто отбывает наказание в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это колония общего режима, где нет убийц или лютых насильников. Почти половина осуждены по статье 228 [УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...»)] — за наркотики. Полно тех, кого подставили, чтобы отнять бизнес, квартиру и прочее. И никакого "пасть порву, моргала выколю" там нет», — заявил Соколов. По его словам, блатных в колонии не было, и все находились на равных.

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Соколов добавил, что среди заключенных находился смотрящий, который следил за порядком. «Зэк зэка вообще никогда не ударит. Кто нарушает это правило без причины, попадает под разбирательство, по итогам которого тебя могут отправить в "козлы" или даже в "обиженные"», — вспомнил он.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию №4 в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

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