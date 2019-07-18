ПСЖ решил судьбу Неймара

«Пари Сен-Жермен» продаст нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

В клубе смирились с желанием бразильца уйти, поэтому решили, что единственным выходом из ситуации станет продажа игрока. Руководство ПСЖ понимает, что удерживание Неймара может навредить всей команде. Также источник отмечает, что парижане начали переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера форварда.

16 июля сообщалось, что Неймар в разговоре со спортивным директором ПСЖ Леонардо заявил, что хочет покинуть Париж. В качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры бразилец рассматривает именно «Барселону», однако понимает, что перейти в клуб может быть сложно. По информации СМИ, он рассматривает также вариант с трансфером в «Реал», «Баварию» или «Ювентус».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба форвард дважды выиграл чемпионат Франции.

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