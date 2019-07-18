Семак заговорил о новом контракте для безработного зэка Кокорина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в клубе. Его слова приводит Sport24.

Семак рассказал, что ему сложно следить за жизнью Кокорина, так как у него нет доступа к футболисту. «Я буду рад, если он скорее к нам вернется и заключит контракт», — заявил тренер.

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13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в одну колонию в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истек 30 июня 2019 года.

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