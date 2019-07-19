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Россию предупредили об угрозе кризиса по американскому сценарию

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В России не исключено развитие ипотечного кризиса по образцу кризиса в США, разразившегося в 2007 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Как отмечают аналитики, программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ», развиваемая для решения жилищных проблем в России, предусматривает выпуск однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) и копирует модель работы Fannie Mae и Freddie Mac — американских ипотечных агентств, финансовый крах которых в 2007 году стал причиной развития масштабного кризиса на рынке недвижимости США и последующего мирового экономического кризиса.

«Объем выпущенных в России однотраншевых ИЦБ по состоянию на июнь 2019 года уже превысил 320 миллиардов рублей, — указывают в АКРА. — Планируемые объемы эмиссии, заложенные в целевые показатели "ДОМ.РФ", говорят о фундаментальном переходе российского рынка ипотеки на рельсы устаревшей американской модели, от которой с большим трудом избавляются регуляторы и финансовые институты США». Переход на эту модель, подчеркивают эксперты, будет иметь негативные долгосрочные последствия как для российского финансового рынка, так и для экономики страны в целом.

В АКРА отмечают, что если «ДОМ.РФ» по каким-либо причинам не сможет исполнить взятые на себя обязательства по ипотечным облигациям, потери вынуждено будет взять на себя государство — «как кредитор последней инстанции». Расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ИЦБ при неблагоприятных сценариях (снижении платежеспособности заемщиков) могут составить от 900 миллиардов до 1,5 триллиона рублей, подсчитали аналитики.

По их мнению, «агентские» ИЦБ также не способны создать нормальные условия для развития российского рынка ипотеки. Оптимальным будет выпуск в России прозрачных многотраншевых ИЦБ, полагают в АКРА.

Ранее, осенью 2018-го, кредитные эксперты заявили, что первые признаки ипотечного кризиса в России могут проявиться уже в 2019 году. Проблемы, по их мнению, возникнут из-за того, что в период с 2014-го по 2016 годы российские банки выдали много рискованных ипотечных кредитов. Портфель таких кредитов у банков «колоссальный», предупредили специалисты.

Резкое ухудшение финансовых показателей Fannie Mae и Freddy Maс стало одной из причин глобального экономического кризиса 2008 года, который привел к глобальной рецессии. Кризис начался именно с ипотечного сектора: оказалось, что производные ипотечные бумаги, популярные на рынке, были сильно переоценены.

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