Россию предупредили об угрозе кризиса по американскому сценарию

В России не исключено развитие ипотечного кризиса по образцу кризиса в США, разразившегося в 2007 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Как отмечают аналитики, программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ», развиваемая для решения жилищных проблем в России, предусматривает выпуск однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) и копирует модель работы Fannie Mae и Freddie Mac — американских ипотечных агентств, финансовый крах которых в 2007 году стал причиной развития масштабного кризиса на рынке недвижимости США и последующего мирового экономического кризиса.

«Объем выпущенных в России однотраншевых ИЦБ по состоянию на июнь 2019 года уже превысил 320 миллиардов рублей, — указывают в АКРА. — Планируемые объемы эмиссии, заложенные в целевые показатели "ДОМ.РФ", говорят о фундаментальном переходе российского рынка ипотеки на рельсы устаревшей американской модели, от которой с большим трудом избавляются регуляторы и финансовые институты США». Переход на эту модель, подчеркивают эксперты, будет иметь негативные долгосрочные последствия как для российского финансового рынка, так и для экономики страны в целом.

В АКРА отмечают, что если «ДОМ.РФ» по каким-либо причинам не сможет исполнить взятые на себя обязательства по ипотечным облигациям, потери вынуждено будет взять на себя государство — «как кредитор последней инстанции». Расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ИЦБ при неблагоприятных сценариях (снижении платежеспособности заемщиков) могут составить от 900 миллиардов до 1,5 триллиона рублей, подсчитали аналитики.

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По их мнению, «агентские» ИЦБ также не способны создать нормальные условия для развития российского рынка ипотеки. Оптимальным будет выпуск в России прозрачных многотраншевых ИЦБ, полагают в АКРА.

Ранее, осенью 2018-го, кредитные эксперты заявили, что первые признаки ипотечного кризиса в России могут проявиться уже в 2019 году. Проблемы, по их мнению, возникнут из-за того, что в период с 2014-го по 2016 годы российские банки выдали много рискованных ипотечных кредитов. Портфель таких кредитов у банков «колоссальный», предупредили специалисты.

Резкое ухудшение финансовых показателей Fannie Mae и Freddy Maс стало одной из причин глобального экономического кризиса 2008 года, который привел к глобальной рецессии. Кризис начался именно с ипотечного сектора: оказалось, что производные ипотечные бумаги, популярные на рынке, были сильно переоценены.

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