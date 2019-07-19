Пенсионерка отнесла труп дочери в кусты и заявила о нехватке денег на похороны

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В Петербурге 68-летняя горожанка вынесла труп своей 49-летней дочери на улицу и оставила в кустах, объяснив это тем, что на похороны у нее нет денег. Видеоинтервью с пенсионеркой опубликовал «Пятый канал».

По словам женщины, она нашла дочь мертвой в постели, ее тело уже начало чернеть. Тогда она взяла пододеяльник, обмотала им труп, перевязала все веревками и потащила во двор. Родительница отметила, что сделала это специально, чтобы на следующий день к ней пришли для выяснения обстоятельств. Свои действия она объяснила тем, что у нее нет денег на похороны, она живет на пенсию в шесть тысяч рублей, вторая дочь помогает, но этого все равно не хватает.

По информации агентства «Оперативное прикрытие», прохожие нашли завернутое в простыню тело утром 18 июля возле здания на Меншиковском проспекте и вызвали полицию. Внешних признаков насилия на трупе не было. Погибшая оказалась ранее судимой за наркотики и кражу жительницей дома на соседнем проспекте Непокоренных. На пересечении двух улиц находится Пискаревское мемориальное кладбище.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как 18 июля в 01:44 ночи из лифта вышла пожилая женщина, тянущая за собой завернутое в простыню тело. От самого дома до места обнаружения тянулся след от волочения. Когда пенсионерку обнаружили, она призналась, что три дня труп дочери лежал в квартире, пока по квартире не начал распространяться трупный запах и стало невозможно дышать. Следственные органы выясняют причину ее смерти.

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