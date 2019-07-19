Брат президента Молдавии стал акционером принадлежащей Игорю Чайке компании

Акционером принадлежащей бизнесмену Игорю Чайке компании «Архплей Девелопмент» стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию представителей компании.

В настоящее время, согласно данным ЕГРЮЛ, Александру Додону принадлежит 15 процентов акций.

Компания «Архплей Девелопмент» была образована в 2014 году. В Москве она реализовала несколько проектов, в частности, многофункциональный комплекс Forum City площадью 38 тысяч квадратных метров, объединяющий торговую, деловую и жилую зоны, в которой располагаются респектабельные апартаменты, а также комплекс из 17 эксклюзивных апартаментов Seven Floor.

Игорь Чайка в рамках своей работы в генеральном совете Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» является бизнес-послом этой общественной организации в Республики Молдова и Приднестровье.