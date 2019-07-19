В ТАСС сменится главный редактор

В информационном агентстве ТАСС сменится главный редактор, новым руководителем станет Михаил Петров. Об этом сообщается на сайте агентства.

Он сменит на этом посту Максима Филимонова, который занимал пост главреда с 2015 года. Петров вступит в должность 2 августа.

Ранее Петров работал заместителем главного редактора ТАСС. Журналист сотрудничает с информагентством уже 20 лет: он был корреспондентом в кремлевском пуле, а затем руководил редакцией правительственной информации.

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, объявивший о новом назначении, подчеркнул, что Петров разбирается в особенностях редакционных процессов и понимает их особенности.

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