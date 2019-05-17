Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что не хотел бы повторения ситуации с похоронами Сергея Доренко после собственной смерти. Во время церемонии прощания с коллегой он сказал, что предупредил об этом родных, передает ТАСС.

«Это был стресс у девочек (дочерей Доренко — прим. «Ленты.ру»), и думаю, что обвинять близких нельзя в том, что им чудится и кажется, что человек, который должен был долго жить, внезапно уходит. Всегда близким кажется, что это несправедливо, поэтому я отнесся с пониманием и сказал своим родственникам, чтобы они со мной такого не делали, если со мной случится то же самое», — сказал журналист.

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Похороны Доренко были перенесены в связи с подозрением его дочерей в том, что отец был отравлен, хотя врачи установили, что причиной смерти стал разрыв аорты. Церемония прощания была запланирована на 12 мая, однако тело журналиста не выдали жене, поскольку дочери хотели дождаться результатов судебно-химического исследования.

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он разбился на мотоцикле, во время управления которым у него разорвалась аорта. По словам жены и друзей журналиста, он знал о проблемах со здоровьем и проходил лечение.

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