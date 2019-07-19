Назван единственный способ спасения от глобальной катастрофы

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Ученые Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) выяснили, что спасти ледяной щит в Западной Антарктиде от полного коллапса можно с помощью нескольких триллионов тонн искусственного снега. Прогнозируется, что разрушение щита приведет к повышению уровня моря на три метра с затоплением Нью-Йорка, Шанхая, Токио. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, в данный момент человечество вплотную приблизилось к точке невозврата. В данный момент для защиты ледяного покрова потребуется как минимум 7,4 триллиона тонн искусственного снега, который должен распыляться в течение 10 лет. Снег будет уплотняться, прижимая ледник к подстилающей породе и делая его толще. Однако это очень сложно технически, и следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести окружающей среде еще больше вреда.

Кроме того, для обеспечения работы генераторов снега, размещенных на ледниках, потребуется около 12 тысяч ветровых турбин. По словам исследователей, это оказало бы разрушительное воздействие на экосистемы. Поэтому самым лучшим решением было бы сократить выбросы парниковых газов, способствующих глобальному потеплению.

В 2018 году, сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.

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