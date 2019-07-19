Россия оставит Белоруссию без компенсации за цены на нефть

Белоруссии не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию со стороны Москвы за российский налоговый маневр на нефтяном рынке. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«"Налоговый маневр" — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — сказал он.

18 июля сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину уладить все разногласия по вопросу интеграции двух стран к 8 декабря, к 20-летию подписания Союзного договора.

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Споры в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострились в декабре прошлого года, когда Лукашенко назвал налоговый маневр на российском нефтяном рынке попыткой срыва интеграции государств. Он указал, что в результате попыток России отрегулировать цены сырье будет поставляться в его страну по мировым ценам, что противоречит договоренностям.

На переговорах в середине декабря было решено создать рабочую группу по этому вопросу. Спустя месяц в России заявили, что никогда не обещали Белоруссии желаемой компенсации выпадающих нефтяных доходов, но готовы поддержать экономику страны-партнера кредитами.

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