На Украине назвали причины для нарушения бессрочного абсолютного перемирия

Киев готов будет открыть огонь в Донбассе, несмотря на анонсированное бессрочное перемирие, в случае, если представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сделают это первыми. Об этом заявил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Безсмертный на своей странице в Facebook.

По его словам, нельзя путать «прекращение любого огня» с «огнем в ответ». «И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!» — написал он. При этом если режим тишины будет сохраняться со стороны ЛНР и ДНР, Киев также не будет его нарушать, заверил Безсметрный.

Он также выступил с критикой политиков, которые после сообщения о бессрочном перемирии рассказывают об «измене» в преддверии парламентских выборов. «Служить надо государству, а не рейтингам. Паразитировать и зарабатывать на войне — это свинство и последняя вещь», — сказал он.

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Ранее Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины достигла договоренностей об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия. Оно начинается в день досрочных парламентских выборов на Украине — 21 июля, в 00 часов 01 минуту по киевскому времени (совпадает с московским).

После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта 2018-го, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа того же года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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