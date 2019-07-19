Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам президента, он не видит смысла в дальнейшем взаимодействии с Парубием. Зеленский сказал, что будет обсуждать внесение изменений в избирательный кодекс и снижение проходного барьера для партий в Раду с пяти до трех процентов уже с другим составом парламента.

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Зеленский дважды пытался организовать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения антикоррупционных законов, но Парубий отказывал ему из-за того, что парламентская сессия закончилась 12 июля, а новый созыв не предусмотрен законом. Спикер предложил президенту Украины созвать внеочередную сессию парламента в соответствии с регламентом.

Накануне, 18 июля президент Украины назвал нежелание парламента собраться на внеочередное заседание позором. Он обвинил депутатов в преступной бездеятельности из-за того, что они устроили себе «двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва».

Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут в воскресенье, 21 июля.

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