Премьер Косово ушел в отставку и собрался в Гаагу

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай объявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 19 июля, заявление размещено на его странице в Facebook.

«Причиной такого решения стал вызов на допрос в качестве подозреваемого в Гаагу, в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове», — указал политик. По его словам, честь премьера и правительства должна быть сохранена, и именно поэтому он отправится в Гаагу как частное лицо.

Харадинай добавил, что правительство продолжил исполнять свои функции. Он также призвал президента Косова Хашима Тачи провести консультации с политическими партиями и в установленные законами сроки назначить новые выборы.

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Специальный суд был создан в 2016 году для привлечения к ответственности бывших членов Освободительной армии Косово (ОАК) за предполагаемые военные преступления во время борьбы за независимость Косова от Сербии. Он рассматривает преступления в отношении сербов, цыган и албанцев, совершенные в период с 1998 по 2000 год.

Как передает ТАСС, СМИ писали о намерении предъявить обвинения Рамушу Харадинаю и его брату Дауту, Тачи, а также спикеру парламента Кадри Весели и еще 60 членам ОАК.

В 2012 году Гаагский трибунал во второй раз оправдал Харадиная, признав его невиновным по шести пунктам обвинения, в том числе в том, что в ходе вооруженного конфликта 1998-99 годов он с сообщниками участвовал в жестоких убийствах и пытках 39 человек.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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