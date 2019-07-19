США подготовили санкции против руководства ФСБ

В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России», сообщается на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.

Конгрессмены предлагают ввести санкции в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России и их ближайших соратников за «незаконное задержание» украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. «Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире», — говорится в заявлении.

Соавторами законопроекта выступили демократ Майк Куигли и республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. На прошедшем 17 июля заседании Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест задержанных украинцев до 24 октября.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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