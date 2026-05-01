Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов

10:57, 1 мая 2026Экономика

Юрист Русяев: Сбор краснокнижных грибов может привести к тюремному сроку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

За сбор некоторых видов грибов можно получить штраф или сесть в тюрьму. Об этом рассказал юрист Илья Русяев, передает Life.ru.

В первую очередь это касается краснокнижных грибов — летнего трюфеля, гриба-барана, грибной капусты, трутовика лакированного, ежовика плетистого и опенка чеканного. По словам юриста, за их сбор и оборот можно получить штраф до 5000 рублей. При этом если в обороте участвует должностное лицо, штраф вырастает до 20 тысяч, а если компания — до одного миллиона рублей.

Более жесткое наказание грозит за сбор и оборот гриба мацутакэ — он внесен в правительственный перечень особо ценных видов. Здесь уже сборщику может грозить уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы до четырех лет и штраф до одного миллион рублей. Грозит ответственностью и сбор наркосодержащих грибов. Поэтому, по словам юриста, перед походом в лес лучше ознакомиться с их перечнями.

Ранее стало известно, что сбор редких весенних цветов, включая подснежники, запрещен законом.

