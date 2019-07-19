Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Житель Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков лишился квартиры, переданной ему в 2013 году по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По данным информационного агентства, шесть лет назад Ситдиков получил квартиру на улице Электриков на условиях социального найма. Ветеран решил приватизировать жилье и оформил право собственности на внучку. При этом сам он оставался зарегистрированным в помещении.

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Впоследствии между фронтовиком и его родственниками возник конфликт — зять захотел продать недвижимость, а ветеран на это не соглашался и из помещения не выписывался. Дело дошло до рукоприкладства: в какой-то момент зять избил старика. Ситдиков подал на мужчину в суд и выиграл его, отмечает URA.RU: обидчика 12 июля приговорили к 440 часам исправительных работ.

Фронтовик после ссоры с родней также решил вернуть себе право распоряжения квартирой, подаренной государством. Однако поданный им имущественный иск не был удовлетворен — судьи сочли, что ветеран в свое время передал внучке недвижимость по доброй воле. При этом за пенсионером сохранили право проживания в квартире.

Ранее в июле в Тальменском районе Алтайского края отдыхающие на реке Чумыш нашли в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны. Урна была передана в полицию, но родственники фронтовика отказались забрать ее: по их словам, ветеран просил похоронить его в родных краях, и потому сын оставил сосуд с прахом в реке, где его и обнаружили позднее.

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