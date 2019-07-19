Российская фехтовальщица в пятый раз выиграла чемпионат мира

Российская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу в финале индивидуальных соревнований на чемпионате мира, который проходит в Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летняя Дериглазова превзошла французскую спортсменку Полин Ранвье. Матч завершился со счетом 15:11 в пользу россиянки.

Победа Дериглазовой принесла сборной России первое золото в рамках турнира в Венгрии. До этого серебро завоевал шпажист Сергей Бида.

Для Дериглазовой это пятое золото мирового первенства в карьере. В активе россиянки три победы в индивидуальных соревнованиях (в 2015-м и 2017-м) и две победы в командном зачете (2011, 2016).

Дериглазова дважды представляла Россию в Олимпийских играх. В 2012 году она завоевала серебряную медаль в командной рапире. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро она выиграла золото.

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