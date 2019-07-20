Около 80 тысяч человек посетили мероприятия в Парке Горького

В Москве в Парке Горького, где проходит 17 мероприятий, собрались 78 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

В парке проходит Международный день торта, музыкальный концерт и лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019.

Отмечается, что больше 15 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Участники в специальных защитных комбинезонах запускали друг в друга кондитерские изделия. Музыкальный концерт и лекции в Парке Горького собрали около 11 тысяч человек. Еще 10 тысяч посетителей пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который проводят на площади Искусств перед музеем «Гараж».

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019, который проходит в парке искусств «Музеон», посетили около четырех тысяч человек. В этом году он посвящен театру. Свои работы представляют ведущие российские и международные дизайнеры.

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