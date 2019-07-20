Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Крылья Советов
Самара
Матч окончен
2:3
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
ЦСКА
Москва
Матч окончен
2:1
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Ростов
Ростов-на-Дону
Сегодня
Начало в 21:30 (МСК)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Урал
Екатеринбург
Завтра
Начало в 14:00 (МСК)
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Локомотив М
Москва
Завтра
Начало в 16:30 (МСК)
Тамбов
Тамбов
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Сочи
Сочи
Завтра
Начало в 21:30 (МСК)
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 2-й тур
Последние новости
США сообщили Турции о разочаровании покупкой С-400
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Футболист забил в свои и чужие ворота в матче РПЛ
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео
Дагестанец изрезал двух глухонемых украинцев в питерском метро за молчание
Россиянку похитили и два дня насиловали в Испании
Новости партнеров

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Перейти в «Мою Ленту»

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

На снимке видны кровати с табличками, на которых есть фотографии спортсменов в тюремной одежде, указаны их годы рождения, номер статьи, даты начала и окончания срока. «Барак Мамаева и Кокорина. Подробности в воскресенье в 20:00!» — написала Скабеева, также опубликовав свое фото вместе с футболистами.

Ранее бывший заключенный ИК №4 в Белгородской области, куда были этапированы футболисты, рассказал, что в этой колонии «нет убийц или лютых насильников». Почти половина осужденных отбывают срок за наркотики. Все «находятся на равных», блатных в колонии нет, утверждает бывший зек.

Также было опубликовано видео, на котором осужденные спортсмены играют в футбол. При этом начальник колонии заявил, что они находились в штрафном изоляторе и в матче участвовать не могли.

13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го после того, как устроили две драки в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о контингенте заключенных в колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Другие материалы рубрики
Спорт00:0419 июля

«Он принес себя в жертву»

Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
17:29Сегодня

Ибрагимович грязно выругался на тренера соперника

15:39Сегодня

Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России

13:44Сегодня

Зидан высказался о трансфере Погба

Спорт00:06 8 июля
Жан-Пьер Адамс

Спящий гигант

Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
17:4915 июля

Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

12:04Сегодня

Российский боксер перенес операцию после поражения

11:13Сегодня

Хет-трик Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби

Спорт00:0919 июля

«У вратаря вообще-то семья есть»

Английский футбол — восторг. Вспоминаем самые яркие голы сезона АПЛ
23:5315 июля

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

10:05Сегодня

Российский боксер впервые проиграл и попал в больницу

01:00Сегодня

Против «Барселоны» открыли расследование из-за покупки Гризманна

Россия
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Сыну выкручивает руки, ноги. Как еще ему помочь — я не знаю»
Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
В предложении перестать считать пиво алкоголем нашли ненависть к россиянам
Дагестанец изрезал двух глухонемых украинцев в питерском метро за молчание
Сотни ядовитых медуз выбросило на российский пляж
МВД насчитало 12 тысяч участников митинга оппозиции в Москве
Все материалы
Мир
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Иран решил доказать ложь США фейковым видео
Выходец из Казахстана стал американцем, уехал в ИГ и попал под суд
США оценили «визовую войну» с Россией
Премьер Косово ушел в отставку и собрался в Гаагу
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины
Зеленский уволил посла в США и еще десять дипломатов
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Все материалы
Силовые структуры
Российский вор отсидел за подрыв банкомата в Таиланде и вернулся сидеть дальше
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Генерала ФСБ вызвали на допрос по делу бывшего чиновника-миллиардера
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Контрабандист попался ФСБ с партией стреляющих ручек
Все материалы
Наука и техника
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Китайская Tiangong-2 рухнула в Тихий океан
Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»
Huawei закрыла вопрос о замене Android
Все материалы
Спорт
«Он принес себя в жертву»
Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
Ибрагимович грязно выругался на тренера соперника
Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России
Зидан высказался о трансфере Погба
Российский боксер перенес операцию после поражения
Хет-трик Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби
Российский боксер впервые проиграл и попал в больницу
Все материалы
Культура
«Было много водки и пива»
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Главная новая музыка
Сын Уилла Смита, кокаиновый дурман и медитативный эмбиент
В Великобритании назвали самую популярную песню века
Звезда «Жестоких игр» рассказала об ухудшении состояния из-за тяжелой болезни
Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак
В музее Есенина пожаловались на появление призрака и засняли его на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Сложно представить мир без нее»
Эта девушка научила миллионы зрителей верить в себя. Ее смерть оплакивает весь YouTube
Дана Борисова на майдане Незалежности возмутила украинцев
Шурыгина снялась у порнорежиссера
В ТАСС сменится главный редактор
Атаковавшие Леди Гагу россияне переключились на Ди Каприо
Все материалы
Ценности
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»
Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
Участница конкурса красоты удивила выбором купальника
Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги
Названа стоимость кроссовок Путина
Снявшуюся топлес «единственную красавицу в семье Кардашьян» обвинили во лжи
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Туристы приготовили кофе на мосту в Венеции и были изгнаны из города
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Все материалы
Из жизни
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Врачи помогли сбежавшему от медведя с носом в руках охотнику
Мужчина в костюме побоялся замараться и залез на женщину
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак
13-летний мальчик угнал два самолета
Все материалы
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
История автомобиля, ставшего серийным через 60 лет
Рассказываем про то, как появился первый среднемоторный Corvette
Каким мог стать Москвич-2141
Рассказываем, как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
Все материалы
Дом
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
В Москве нашли районы с реактивно дорожающим жильем
Россиянка отказалась платить за ЖКХ и «похоронила» управдома
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы