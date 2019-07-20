Участница конкурса красоты удивила выбором купальника

Участница конкурса красоты «Мисс Англия» Аиша Хан пришла в гидрокостюме для серфинга на дефиле в купальниках. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя жительница Блэкберна стала единственной из 49 участниц, которая не стала надевать бикини. Это не помешало ей попасть в число 20 финалисток.

«Я не очень люблю демонстрировать много обнаженного тела, потому что это то, что заставляет меня чувствовать себя некомфортно. Отсутствие бикини не означает, что я не уверена в своем теле. И я надела гидрокостюм не потому, что моя религия запрещает мне [надевать купальник]», — приводит слова девушки издание.

По словам Хан, ее решение вызвало позитивный отклик. Она получила множество сообщений с одобрением ее выбора.

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Ранее в этом году Аиша Хан выиграла конкурс «Мисс Лестер», что позволило ей принять участие в конкурсе на национальном уровне.

«Мисс пляжная красота» — один из десяти этапов конкурса «Мисс Англия». Участие в нем не является обязательным условием для попадания в финал. Девушки должны выбрать себе пляжный костюм, сделанный из переработанных материалов. Они также участвовали в различных физических активностях и отвечали на вопросы викторины.

Подведение итогов конкурса «Мисс Англия» состоится 1 августа 2019 года.

Ранее в июле американка Джоди Харрисон-Бауер собралась стать самой зрелой участницей съемки в купальниках за всю историю легендарного журнала Sports Illustrated, известного пляжными фотосессиями.

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